Лейла Алиева порадовала детей с ограниченными возможностями – ФОТО

2017-04-07 00:20 | www.oxu.az | 3

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в четверг посетила специальные школы-интернаты № 12 и № 2 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Oxu.Az, встретившись с детьми, которые получают образование и воспитание в школах-интернатах, Лейла Алиева ознакомилась с существующими условиями в учебном корпусе, поинтересовалась образованием и организацией досуга детей.

Воспитанники школы-интерната № 12 предоставили подготовленные различные художественные программы, стихи и танцевальные номера.

Затем прибывшая в школу-интернат № 2 вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поинтересовалась учебным процессом учащихся начальных и старших классов.

Воспитанники дома-интерната выступили с различными сценками, в том числе с композицией и танцевальными номерами на патриотическую тему.

Лейла Алиева также ознакомилась с различными работами детей в школах-интернатах номер № 12 и № 2.

С.Б.

