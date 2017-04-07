Стали известны соперники сборной Азербайджана на IV Исламских играх солидарности (версия 2)

2017-04-07 00:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В четверг прошла жеребьевка по командным видам спорта IV Исламских игр солидарности "Баку-2017".

В рамках IV Исламских игр солидарности "Баку-2017", пройдут соревнования по пяти командным видам спорта: футбол, волейбол, стритбол (баскетбол 3х3), гандбол и водное поло.

В зависимости от количества стран, участвующих в Исламиаде, команды по каждому виду спорта будут соревноваться в разных форматах . Составы групп по

стритболу, волейболу, водному поло и гандболу среди женщин уже определены на основе рейтингов международных спортивных федераций. Поэтому состоялась жеребьевка соревнований по футболу и гандболу среди мужчин.



Футбольный турнир будет проводиться среди 8 команд. Сборная Азербайджана, как хозяйка турнира, автоматически попала в группу "А". Согласно результатам жеребьевки, соперниками сборной Азербайджана в Группе "А" стали национальные команды Камеруна, Саудовской Аравии и Марокко. В группе "В" будут соревноваться сборные Палестины, Омана, Алжира и Турции.



В соревнованиях по футболу команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, выйдут в полуфинал . В матче за третье место встретятся команды, проигравшие в полуфинале. Составы команд сформированы из футболистов в возрасте до 23-х лет. Вместе с тем, в составе каждой команды будет три игрока старше 23-х лет. Сборная Азербайджана по футболу выступит на Исламских играх солидарности впервые.

Жеребьевка соревнований по гандболу среди мужчин прошла среди национальных сборных Азербайджана, Алжира, Саудовской Аравии, Пакистана, Турции, Марокко, Ирака и Афганистана. Согласно результатам жеребьевки, сборная Азербайджана в группе "А" встретится со сборными командами Алжира, Саудовской Аравии и Пакистана в . В группе "В" будут соревноваться команды Турции, Марокко, Ирака и Афганистана.



В соревнованиях по гандболу среди женщин по круговой системе будут участвовать пять команд: сборные Узбекистана, Камеруна, Кот д'Ивуар, Турции и Азербайджана. Команды, занявшие в группе первое и второе места, продолжат борьбу за золотые, а занявшие третье и четвертое места, за бронзовые медали.



По стритболу и среди мужчин, и среди женщин, десять команд будут бороться в двух группах. Команды, занявшие в группах первые четыре места, получат путевку в четвертьфинал. Среди женщин в Группе "А" расположились сборные Туркменистана, Азербайджана, Алжира, Мали и Афганистана, а команды из Индонезии, Турции, Сирии, Палестины и Пакистана будут соревноваться в группе "В". В мужских соревнованиях в группе "А" будут состязаться национальные команды Турции, Азербайджана, Туркменистана, Саудовской Аравии и Пакистана, а в группе "В" сборные Индонезии, Катара, Кот Д'ивуара, Мали и Иордании.



В соревнованиях по волейболу среди женщин пять команд: Азербайджан, Турция, Камерун, Кыргызстан и Таджикистан - будут бороться по круговой системе. Команды, занявшие в группе первые четыре места, получт право выступать в полуфинале. В мужских соревнованиях десять команд выступят в двух группах. Команды, занявшие в группах первые два места, пройдут в полуфинал. В группе "А" участвуют сборные Азербайджана, Турции, Туркменистана, Пакистана и Палестина, в группе "В" команды Ирана, Катара, Алжира, Саудовской Аравии и Марокко.

В рамках Исламских игр солидарности "Баку-2017" пройдут соревнования по водному поло среди мужчин. В турнире участвуют пять команд в одной группе по круговой системе: сборные Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Азербайджана и Индонезии. По итогам соревнований по круговой системе будут определены победители и призеры.

Отметим, что IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая. В играх примут участие более трех тысяч спортсменов из 57 стран. Церемонии открытия и закрытия "Баку-2017 состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.