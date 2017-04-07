Итальянская береговая охрана спасла 1350 мигрантов в Средиземном море

2017-04-07 00:55 | www.apa.az | 3

Более 1300 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Европу через итальянское побережье, спасены в четверг в Средиземном море. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила служба береговой охраны Италии.

Спасенные мигранты общим числом 1350 человек пытались пересечь 160-километровый пролив между Сицилией и побережьем Туниса на пяти надувных плотах, шести деревянных лодках и барже. На одном из плавсредств спасатели обнаружили мертвое тело.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.