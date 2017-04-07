Тиллерсон в Москве поднимет вопрос о "вмешательстве" России в выборы в США

2017-04-07 01:05 | www.apa.az | 3

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен в ходе предстоящего 11-12 апреля визита в Москву обсудить тему "вмешательства России" в выборы в США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Госсекретарь считает это одной из областей, где Россия либо нарушает международные нормы или создает напряженность, которая без необходимости подрывает доверие", — сказал представитель ведомства.

"Я ожидаю, что это будет подниматься (на переговорах)", — добавил он.

США все последние месяцы обвиняют РФ в попытке оказания влияния на выборы в ноябре 2016 года. В Москве называют данные обвинения безосновательными. Расследование "вмешательства России" в выборы США расследуют комитеты по разведке обеих палат конгресса.