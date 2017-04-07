10 человек погибли в результате взрыва микроавтобуса на юге Сомали

2017-04-07 01:02 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 10 человек погибли, еще несколько пострадали в результате взрыва микроавтобуса в регионе Нижняя Шабелле на юге Сомали, передает агенство Рейтер.

Нападение произошло в 110 км к юго-западу от столицы Могадишо в деревне Голвейн, контролируемой группировкой Аль-Шабааб, связанной с Аль-Каидой.

«Мы получили подтверждение от жителей, что по меньшей мере 10 гражданских лиц погибли, а еще 10 были ранены после того, как сегодня днем их микроавтобус врезался в придорожную бомбу в деревне Голвейн», - сказал полковник Хасан Мохамед из военного округа в округе Буламар,