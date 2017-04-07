Житель Шамкира ранил ножом знакомого

2017-04-07 01:16 | www.apa.az | 3

Прошлым вечером в Шемкире был зафиксирован факт нанесения ножевых ран. Как сообщает западное бюро АПА, житель села Сейфали Байрамов Эльшад Наджаф оглу был доставлен в районную больницу с проникающими колото-резаными ранами. Он незамедлительно был прооперирован. Состояние среднетяжелое.

По словам пострадавшего, ранения ему нанес знакомый в ходе конфликта, возникшего в ходе совместного застолья.

По факту разбирается райотдел полиции.