Госдеп: Россия несет ответственность за ситуацию в Сирии

2017-04-07 02:27 | www.apa.az | 4

Россия несет ответственность за ситуацию в Сирии как один из гарантов перемирия. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Применение химоружия в Идлибе было преступлением против человечества. Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, настало время пересмотреть вопрос о поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада. Россия несет ответственность, особую ответственность, как гарант перемирия", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в Идлибе.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.