Клинтон дала понять, что больше не будет участвовать в выборах

2017-04-07 04:04 | www.trend.az | 3

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дала понять, что более не намерена претендовать на выборные должности в стране, передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее СМИ сообщали, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра Нью-Йорка.

"Я хочу заняться чем-то интересным. Я не думаю, что это подразумевает участие в новых выборах", — заявила она.

Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.