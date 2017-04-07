Клинтон дала понять, что больше не будет участвовать в выборах
2017-04-07 04:04 | www.trend.az | 3
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон дала понять, что более не намерена претендовать на выборные должности в стране, передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал CNN.
Ранее СМИ сообщали, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра Нью-Йорка.
"Я хочу заняться чем-то интересным. Я не думаю, что это подразумевает участие в новых выборах", — заявила она.
Клинтон 8 ноября прошлого года проиграла президентские выборы республиканцу Дональду Трампу.