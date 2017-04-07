Эрдоган: “Турция готова поддержать военную операцию США в Сирии”

2017-04-07 04:25 | www.apa.az | 3

Анкара окажет поддержку возможной военной операции США в Сирии. Как передает АПА, об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил в эфире телеканала Kanal 7.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после химатаки в Идлибе.

"Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы выполним возложенный на нас долг в случае начала действий. Мы никого не сторонимся. Мы хотим вместе с коалиционными силами выявить вирус в регионе. После этого предпримем совместные шаги", — заявил Эрдоган.

По его словам, Турцию огорчает, что Россия до сих пор не разобралась, стоят ли сирийские власти за этой атакой.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.