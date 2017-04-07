Госдеп: Инцидент в Идлибе отразится на отношениях США и РФ

2017-04-07 05:10 | www.apa.az | 2

Недавний инцидент с предполагаемой химической атакой в Идлибе (Сирия) отразится на отношениях США и РФ. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Недавний инцидент в Сирии будет иметь влияние на отношения. И то, как отреагирует Россия на происходящее, отразится на нашей позиции", — заявил он.

Представитель госдепартамента также отметил, что "этот вопрос отразится и на отношениях в более широком смысле". "То, как быстро или медленно они будут развиваться и в каком направлении, будет зависеть от того, что госсекретарь Рекс Тиллерсон услышит во время предстоящего визита в Москву", — сказал он.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.