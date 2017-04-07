В МИД Узбекистана состоялась встреча с замминистра иностранных дел Азербайджана

2017-04-07 05:11 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Узбекистан состоялась встреча с делегацией МИД Азербайджана во главе с заместителем министра Халафом Халафовым, прибывшей в Ташкент для участия в очередном заседании СМИД СНГ, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других представляющих взаимный интерес сферах.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН и СНГ.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической области, и высказались за интенсификацию контактов деловых кругов двух стран, диверсификацию номенклатуры взаимных поставок товаров.

В переговорах принял участие посол Азербайджана Гусейн Гулиев.

(Автор: Демир Азизов)