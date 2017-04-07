Президент Узбекистана принял главу исполкома СНГ

2017-04-07 06:09 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в четверг принял председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева, прибывшего в Ташкент для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ.

Глава Узбекистана отметил важное значение, придаваемое вопросам расширения и укрепления взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества, являющегося уникальной площадкой для обмена мнениями и обсуждения актуальных вопросов многостороннего взаимодействия, продвижения совместных программ и проектов в различных отраслях экономики.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам обеспечения полномасштабного функционирования зоны свободной торговли в рамках СНГ, а также практической реализации перспективных проектов, направленных на опережающее развитие транспортно-коммуникационных сетей и повышение транзитного потенциала всего региона.

Лебедев выразил признательность за активное участие Узбекистана в подготовке и проведении заседания Совета министров иностранных дел государств Содружества в Ташкенте.

Президент Узбекистана пожелал участникам предстоящего заседания Совета министров иностранных дел успешной и плодотворной работы.

(Автор: Демир Азизов)