Twitter подал в суд на власти в США

2017-04-07 06:44 | www.apa.az | 4

Компания Twitter Inc подала в суд на правительство США, пытающееся получить персональную информацию о владельце одного из анонимных аккаунтов в сервисе микроблогов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по сообщению телеканала CNN, речь идет о страничке @ALT_uscis, которая называет себя альтернативным аккаунтом правительственной Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Согласно материалам иска, сотрудники погранично-таможенной службы в марте потребовали от компании сообщить логин, телефонный номер, адрес электронной почты и IP-адрес владельца аккаунта, собравшего более 40 тысяч подписчиков.

В своем иске Twitter ссылается на первую поправку к конституции США, которая позволяет вести политическую агитацию анонимно или под псевдонимом.