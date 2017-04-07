Трамп подтвердил, что отдал приказ атаковать сирийский аэродром

2017-04-07 07:03 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей, передает РИА Новости.

"Сегодня я приказал нанести военный удар по аэродрому в Сирии, откуда была совершена химическая атака", - сказал Трамп, выступая со специальным обращением.

"Жизненным интересам Соединенных Штатов является предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия. Нет сомнений, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и многие резолюции СБ ООН. Все недавние попытки изменить поведение Асада потерпели драматическую неудачу", - заявил Трамп.

Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков и их покровителей. Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.