Пентагон: На атакованной сирийской базе было химоружие

2017-04-07 07:29 | www.apa.az | 4

Министерство обороны США утверждает, что на базе ВВС Сирии, по которой был нанесен ракетный удар, якобы хранилось химическое оружие. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Авиабаза Шайрат использовалась для хранения химического оружия и для (целей — ред.) сирийских ВВС. По оценке разведывательного сообщества США, самолеты с Шайрат провели атаку с использованием химического оружия 4 апреля. Удар (США — ред.) был нанесен для сдерживания (сирийского — ред.) режима от нового использования химического оружия", — говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.

Президент Дональд Трамп сообщил, что распорядился о нанесении ракетного удара по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака.

Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.