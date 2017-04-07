Тиллерсон: Россия не выполнила соглашение о ликвидации химоружия в Сирии

2017-04-07 07:46 | www.apa.az | 2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она якобы не выполнила соглашение о ликвидации сирийского химоружия, достигнутое в 2013 году. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Тиллерсон заявил, что Россия якобы "либо потворствовала, либо была некомпетентна в своей способности выполнить соглашение". По его словам, США с большой долей уверенности предполагают, что сирийские власти продолжали использовать нервно-паралитический газ зарин.

Относительно ракетного удара по Сирии, который ранее нанесли США, Тиллерсон заявил, что он был "пропорциональным".