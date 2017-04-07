В Азербайджане создается реестр объектов авторского права

2017-04-07 08:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Агентство по авторским правам Азербайджана формирует национальный реестр, в который включаются все объекты авторского права, сказали Trend в агентстве.

В базу реестра, который создается с целью запуска системы защиты авторских прав в интернет, вносятся цифровые варианты авторских произведений.

Для выявления нарушений авторских прав в виртуальной среде будет применяться технология DRM (Digital Rights Management).

Система регулирования авторских прав в интернете состоит из нескольких блоков, важным из которых является формирование национального реестра, в который будут включены все объекты авторского права. Далее предусматривается обеспечение идентификации и защиты контента, управление правами, что необходимо для распознавания легальности контента и его быстрого поиска. Этот механизм предусматривает маркировку объектов авторского права (контента) защитными средствами (в данном случае - водяными знаками) и обозначение уникальным кодификатором для их удобного поиска.

Кроме того, также предусматривается проведение кибермониторинга и применение режима "электронной коммерции".

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev