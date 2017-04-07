США предупредили Россию о нанесении удара в Сирии

2017-04-07 08:13 | www.apa.az | 3

США предупредили российских военных перед нанесением удара по базе сирийских ВВС. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

"Да", — ответил представитель ведомства на вопрос, было ли соответствующее предупреждение.

Также он утвердительно ответил на вопрос, было ли сделано такое предупреждение по установленным каналам связи, которые используются между военными двух стран в Сирии для предотвращения конфликтов между собой.

Представитель Пентагона отказался сообщить другие подробности контакта с российскими военными.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что США произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии. Сообщается, что удар был нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным агентства Франс Пресс, всего было выпущено порядка 70 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.