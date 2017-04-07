В Гахе директор школы попал в аварию.

2017-04-07 08:43 | www.apa.az | 3

В Гахе директор школы попал в аварию.

Как сообщает шеки-загатальское бюро АПА, авария произошла минувшим вечером на улице Исмаила Дагестанлы. Житель района Солтан Казым оглу Гаджиев 1957 г.р., управляя автомобилем марки «ВАЗ 21011», столкнулся с другим автомобилем. С.Гаджиев и пассажирка второго авто Кенуль Имамзаддин гызы Мамедова госпитализирован с различными травмами.

У мужчины диагностирован ушиб грудной клетки, у женщины – открытая черепно-мозговая травма.

Отметим, что водитель Солтан Гаджиев является директором гахской городской средней школы №4.

По факту ведется расследование.