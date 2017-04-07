Житель Шамкира ранил ножом знакомого

2017-04-07 08:49 | www.oxu.az | 2

Прошлым вечером в Шемкире был зафиксирован факт нанесения ножевых ран.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Сейфали Байрамов Эльшад Наджаф оглу был доставлен в районную больницу с проникающими колото-резаными ранами. Он незамедлительно был прооперирован. Состояние среднетяжелое.



По словам пострадавшего, ранения ему нанес знакомый в ходе конфликта, возникшего в ходе совместного застолья.



По факту разбирается райотдел полиции.

A.C.

