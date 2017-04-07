США нанесли ракетный удар по Сирии – ВИДЕО

2017-04-07 09:19 | www.oxu.az | 2

США вечером в четверг, 7 апреля, нанесли удар по сирийскому аэродрому в ответ на предполагаемое использование сирийскими военными химического оружия в Идлибе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на военных чиновников США.

Сообщается, что США «запустили десятки крылатых ракет».

Военные США запустили по меньшей мере 50 ракет «»Томагавк», которые были предназначены для единственной цели – аш-Шайрат в провинции Хомс в западной Сирии, отмечает телеканал.

«Это аэродром, с которого, как полагают США, правительство Сирии запустило запрещенное оружие», — сообщает телеканал.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил, что в случае нанесения удара США по Сирии могут произойти «негативные последствия».

Н.О.