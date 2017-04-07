Официальный курс маната к мировым валютам на 7 апреля

2017-04-07 09:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое апреля установлен на уровне 1,7031 и 1,8135 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 07.04.2017 1 доллар США 1 USD 1.7031 1 евро 1 EUR 1.8135

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