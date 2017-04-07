ВС Армении нарушили режим прекращения огня 100 раз за сутки

2017-04-07 09:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 100 раз, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шихлар, Мерзили, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.