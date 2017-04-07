Путин считает атаку США на базу в Сирии агрессией против суверенной страны - Песков

2017-04-07 10:03 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин считает атаку Соединенных Штатов на объекты в Сирии агрессией против суверенного государства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Кремля, российский президент считает американский удар по Сирии попыткой отвлечь внимание от многочисленных жертв среди мирного населения в ходе операций в Ираке.

"Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке", - сообщил Песков.

Владимир Путин считает, что американский удар по Сирии наносит существенный урон отношениям США с Россией, а также препятствует эффективному противодействию терроризму, сказал Дмитрий Песков.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что кстати говоря президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - заявил Песков.