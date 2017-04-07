AZ EN RU TR

Официальный курс маната к мировым валютам на 7 апреля (версия 2)

2017-04-07 10:04 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:32)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое апреля установлен на уровне 1,7031 и 1,8135 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

07.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7031

1 евро

1 EUR

1.8135

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2827

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1105

100 белорусских рублей

100 BYR

0.9023

1 бразильский реал

1 BRL

0.5419

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4637

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1234

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1502

1 чешская крона

1 CZK

0.0681

1 чилийский песо

1 CLP

0.2595

1 китайский юань

1 CNY

0.2468

1 датская крона

1 DKK

0.2439

1 грузинский лари

1 GEL

0.7019

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2192

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1239

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.1888

1 швейцарский франк

1 CHF

1.695

1 израильский шекель

1 ILS

0.4664

1 канадский доллар

1 CAD

1.2705

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5848

1 казахский тенге

1 KZT

0.0054

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3839

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0905

1 молдавская лея

1 MDL

0.0879

1 египетский фунт

1 EGP

0.0944

1 норвежская крона

1 NOK

0.1978

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0471

1 польский злотый

1 PLN

0.4284

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2149

1 саудовский риал

1 SAR

0.4541

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.311

1 турецкая лира

1 TRY

0.4562

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1975

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4873

1 украинская гривна

1 UAH

0.063

100 японских иен

100 JPY

1.5408

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1879

Золото (1 унция)

1 XAU

2133.1328

Серебро (1 унция)

1 XAG

31.32

Платина (1 унция)

1 XPT

1626.4605

Палладий (1 унция)

1 XPD

1367.5893

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər