Официальный курс маната к мировым валютам на 7 апреля (версия 2)

2017-04-07 10:04 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое апреля установлен на уровне 1,7031 и 1,8135 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.