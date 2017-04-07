TSK: Kandil'de 5 hedef imha edildi

2017-04-07 10:08 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak’ın kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütlerine ait 5 hedefin imha edildiğini bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, 06 Nisan 2017 tarihinde 16:10-16:30 saatleri arasında, alınan anlık bir istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil’e hava harekatı düzenlendiği; bölücü terör örgütlerine ait olduğu tespit edilen 3 barınma yeri ve 2 sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği belirtildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri öğrenildi.