Режим прекращения огня был нарушен 100 раз

2017-04-07 10:15 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (12 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 100 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Довех и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шихлар, Мерзили, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.