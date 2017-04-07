Трамп: «Мы нанесли военный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака»

2017-04-07 10:17 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил президент США Дональд Трамп в телевизионном обращении к американскому народу. Он сказал, что распорядился нанести удар по авиабазе в Сирии для того, чтобы предотвратить распространение химического оружия. По его словам, такое решение отвечает «жизненно важным национальным интересам: «Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН. Сегодня я призываю все цивилизованные страны присоединиться к нам в стремлении положить конец кровопролитию и кровопролитию в Сирии, а также положить конец терроризму всех видов и всех типов».

Напомним, ракетный удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных сил Шайрат был нанесен с кораблей, находящихся в Средиземном море. Всего было выпущено более 50 ракет, они были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.