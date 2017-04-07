Французский репортер обратился в МИД Азербайджана

2017-04-07 10:18 | www.oxu.az | 4

Репортер из Франции Роман Милькар (Romain Mielcarek) обратился в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой аккредитации и выдачи разрешения на осуществление визита на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, Роман Милькар подчеркнул, что с уважением относится к суверенитету, территориальной целостности, а также признанным на международном уровне границам Азербайджана, уважает его законы.

«Учитывая обращение Романа Милькара, его уважение к законам Азербайджана, его имя не было включено в список нежелательных лиц», - заявил Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Роман Милькар 3-7 марта 2017 года посетил Азербайджан, отправился на линию фронта, встретился с беженцами и вынужденными переселенцами, получил информацию о позиции Азербайджана в связи с конфликтом. 19-20 марта он посетил оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Н.О.

