В Баку некоторые автосервисы обманывают клиентов – ВИДЕО

2017-04-07 10:26 | www.oxu.az | 3

В Баку официальные автосервисы различных марок автомобилей продают запчасти дороже, чем в обычных магазинах.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, разница в цене в основном проявляется в мало продаваемых запчастях.

Исследования показывают, что разница в ценах между официальными сервисами и другими магазинами запчастей составляет 3 % для масляных фильтров, 5% - для воздушных фильтров, 5% - для тормозных колодок, 15% - для подвесок и 20 % для частей корпуса.

Отмечается, что многие сервисы требуют заменять запчасти только у них. Если владелец автомобиля приобретает оригинальные запчасти в другом магазине, его могут лишить гарантии.

Э.А.

