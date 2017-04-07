Статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем - ЕС

2017-04-07 10:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Позиция Евросоюза по нагорно-карабахскому конфликту известна - статус-кво неприемлем, сказала в пятницу журналистам посол ЕС в Азербайджане Малена Мард.

ЕС поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта, отметила посол.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.