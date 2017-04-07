ИГ напал на сирийские позиции одновременно с ракетным ударом США

2017-04-07 10:28 | www.trend.az | 4

Боевики террористической группировки "Исламское государство"(ИГ) напали на позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира одновременно с ракетным ударом США по авиабазе Шайрат к востоку от Хомса, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Это совпадение, что боевики ИГ напали на одну из позиций обороны трассы Хомс-Пальмира в одно время с ударом США по базе Шайрат?" – задался вопросом источник.

По его словам, террористы напали в районе 2.00 на позиции армии в районе дороги на отрезке Хомс-Шайрат и удерживали захваченную территорию более часа, пока не пришло подкрепление. На данный момент армия теснит боевиков от дороги вглубь пустыни.

Губернатор провинции Хомс Талал Барази ранее сообщил РИА Новости, что база ВВС Сирии Шайрат является основной силой поддержки сирийской армии в борьбе против группировки "Исламское государство"(ИГ) в восточном Хомсе, в том числе и на Пальмирском направлении.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

В Пентагоне сообщили, что пытались "минимизировать риск для персонала базы", в том числе для российских военных, которые находились на этом объекте. Также в ведомстве заявили РИА Новости, что перед ударом поставили в известность российских военных по установленным каналам связи, которые используются для предотвращения конфликтов в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.