ABD'nin saldırısıyla küresel piyasalar sarsıldı

2017-04-07 10:24 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

ABD'nin Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Rusya ve İran ile restleşme riskini artırması üzerine Asya'da güvenli liman tahviller ve bu sabah yükselirken hisseler ise değer kaybetti.

ABD doları yarım yen değer kaybederken, altın ve petrol fiyatları hızlı bir artış gösterdiler. Fakat işlemciler, ABD'li bir yetkilinin saldırıyı "tek seferlik" olarak tanımlamasının ardından başlardaki paniğin sakinleştiğini belirtti.

Japonya dışındaki Asya Pasifik piyasalarını takip eden MSCI endeksi yüzde 0.5 düşerken, erken saatlerdeki kayıplarından toparlandı. Japonya Nikkei endeksi ise yüzde 0.4 yükselirken, S&P 500 vadelileri yüzde 0.3 kayıp yaşadı.

ABD'li bir yetkili, Başkan Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı talimatını haftanın başında muhalif bölgeye gerçekleşen kimyasal saldırı sonrası verdiğini belirtti.

Yatırımcılar halihazırda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Trump arasında gerçekleşen Kuzey Kore ve Çin'in ABD ile devasa ticaret fazlasının ele alınacağı görüşme dolayısıyla diken üstündeydiler.

ABD'de bugün ilerleyen saatlerde tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Şubat ayında 235,000 artan tarım dışı istihdamın Mart ayında 180,000 arttığı tahmin ediliyor.