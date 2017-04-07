Numan Kurtulmuş: Bu şekilde devam ederse ABD ile Rusya ve diğer ülkeler çatışma noktasına gelir

2017-04-07 10:26 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

ABD'nin Suriye'deki askeri üssü vurmasına Hükümetten ilk tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ABD'nin Suriye'yi vurmasına ilişkin, "Olumlu karşılıyoruz. Umarım barışa katkı sağlar" dedi.

ABD’nin Suriye’deki askeri üssü vurmasına hükümetten ilk tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ABD’nin Suriye’yi vurmasına ilişkin, “Olumlu karşılıyorum. ABD’nin bu operasyonunun barışa katkıda sağlamasını umuyorum. Suriye’de vekalet savaşlarının sonuna gelinmiştir” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ABD’nin Suriye’de düzenlediği operasyona ilişkin bir uyarıda bulunarak, “Bu şekilde devam ederse ABD ile Rusya ve diğer ülkeler çatışma noktasına gelir” dedi. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti: “ABD’nin bu operasyonunun barışa katkıda sağlamasını umuyorum. Suriye’de vekalet savaşlarının sonuna gelinmiştir. Bu şekilde devam ederse ABD ile Rusya ve diğer ülkeler çatışma noktasına gelir. Bizim baştan beri söylediğimiz bir şey var. Halkına karşı barbarca bir tavır sergileyenlerin bir şekilde dizginlenmesi lazım. Belli bölgelerin, mesela Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdiğimiz bölge gibi, güvenli bölge haline getirilmesi lazım. Suriye'deki sorununu hızlı çözümüne katlı sağlayacak şeylerden biri de güvenli bölge. Amerikalılar uzun yıllar kararsız kaldı. Güvenli bölge gibi insani anlamda nefes aldıracak konularda bir öyle bir böyle gitti. Bunun bölgeye hiçbir katkısı olmadığı gibi ABD'yi de çıkmaza soktu”