Мард: «Постараюсь в будущем вести деятельность, связанную с Азербайджаном»

2017-04-07 10:27 | www.apa.az | 2

«Примерно два-три месяца я еще буду находиться здесь. Я рада быть в Азербайджане. Постараюсь в будущем вести деятельность, связанную с Азербайджаном».

Как сообщает АПА, об этом сказала глава представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард.

В ответ на вопрос, кто будет назначен на ее место, М.Мард ответила, что пока не может говорить об этом: «Работа по этому вопросу ведется в Евросоюзе».