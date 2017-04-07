Мард: «Постараюсь в будущем вести деятельность, связанную с Азербайджаном»
2017-04-07 10:27 | www.apa.az | 2
«Примерно два-три месяца я еще буду находиться здесь. Я рада быть в Азербайджане. Постараюсь в будущем вести деятельность, связанную с Азербайджаном».
Как сообщает АПА, об этом сказала глава представительства Евросоюза в Азербайджане Малена Мард.
В ответ на вопрос, кто будет назначен на ее место, М.Мард ответила, что пока не может говорить об этом: «Работа по этому вопросу ведется в Евросоюзе».