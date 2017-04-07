ЕС реализовал в Азербайджане 45 твиннинг-проектов

2017-04-07 10:28 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявила глава представительства Европейского союза в Азербайджане Малена Мард.

М.Мард сказала, что по реализации твиннинг-проектов Азербайджан является лидером среди стран Восточного партнерства: «Эти проекты были успешными как для Азербайджана, так и для Евросоюза. В целом, реализация этих проектов способствовала укреплению отношений между сторонами. За последние годы в Азербайджане над твиннинг-проектами работали более 1000 экспертов, было организовано около 100 визитов в Европейский союз».

Глава представительства ЕС также отметила, что самые успешные проекты были реализованы в области социального благополучия, статистики, экологии и др.