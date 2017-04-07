Венгрия будет сотрудничать с Ираном в создании ядерного реактора

2017-04-07 10:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Венгрия будет сотрудничать с Ираном в создании небольшого ядерного реактора для научно-образовательных целей, сказал на пресс-конференции глава кабинета премьер-министра Венгрии Янош Лазар, сообщает Reuters.

По словам Лазара, сотрудничество будет осуществляться в рамках соглашения между Ираном, ЕС и США.

Он отметил, что проект сотрудничества был согласован во время визита премьера Виктора Орбана в Иран в 2015 году.

«В ходе визита мы взяли на себя обязательство участвовать в совместном создании мини-АЭС в образовательных и научных целях, и соглашение будет реализовано», - сказал Лазар.

(Автор: Эльмира Таривердиева)