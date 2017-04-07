Absheron Hotel Group объявляет об открытии отеля Bilgah Beach (ФОТО)

2017-04-07 10:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Расположенный в экологически чистой зоне на побережье Каспийского моря и знаменитый своим целебным воздухом, курортный поселок «Бильгя» был местом сосредоточения многих лечебных санаториев на протяжении долгих лет.

Отель Bilgah Beach, расположенный на побережье Каспийского моря, вдоль 300-метрового частного пляжа, является первым курортом класса люкс в Баку, который представляет собой сочетание подлинного Азербайджанского гостеприимства и уникальных стандартов роскоши. Идеальное место для жителей и гостей города, где можно избежать городского шума, расслабиться, провести время с семьей, друзьями, коллегами или просто отдохнуть, наблюдая за романтическим закатом над Каспийским морем.

Вестибюль отеля объединяет уникальные дизайнерские решения: роскошное дворцовое

освещение, художественные конфигурации из тысяч металлических шаров разных размеров на стенах, разнообразные предметы современного декора из металла и дутого стекла ручной работы.

В самом центре атриумного лобби – великолепная люстра из золота и серебра, состоящая из 72 тысяч светодиодных ламп, длиной 58 метров. В лобби находится несколько уютных зон отдыха, а также бильярдный зал, лаунж с фортепиано и богатая библиотека с редкими книгами по искусству, истории, фотографии, архитектуре и дизайну.

Bilgah Beach Hotel предлагает 176 роскошных номеров и апартаментов различных категорий

с завораживающим видом на море. Все номера оснащены балконами с большими французскими окнами в пол и наполнены атмосферой домашнего уюта и тишины. Из каждого номера открывается великолепный вид на море, парк или Аквапарк, что создает расслабляющую и одухотворенную атмосферу. Все номера оборудованы по последнему

слову техники. В дополнение имеется 14 двухэтажных трехкомнатных коттеджей, площадью в 156 квадратных метров, расположенных среди прохладных тенистых аллей. В каждом коттедже также имеется личный гараж для одного автомобиля, терраса, расположенная

на первом этаже и просторный балкон на втором, которые могут стать идеальным местом для приёма.

Bilgah Beach Hotel предлагает широкий спектр исключительной кухни, доступной на всей территории комплекса.

Piano Lounge - Открытый 24 часа, Piano Lounge подходит как для встреч, так и для отдыха, где вы можете пообедать или выпить утреннюю чашечку кофе. Традиционный Азербайджанский чай или искусно приготовленный коктейль под аккомпанемент воодушевляющих звуков игры на фортепиано, в изысканной обстановке Piano Lounge поможет вам отдохнуть после долгого дня.

Uzuk Restaurant - Этот ресторан предлагает гостям интерактивный гастрономический опыт разных стран и культур в неформальной и в то же время стильной обстановке, идеально подходящей для всей семьи.

Promenade Sunset Bar & Lounge - Стильный и модный Promenade Sunset Bar and Lounge на открытом воздухе предлагает расслабленную атмосферу.

Waterpark Cafe - Здесь, в уютном кафе в аквапарке, желающим провести большую часть своего дня у воды, предоставляется возможность насладиться различными закусками от хот-дога и мороженого до полноценного обеда.

Equinox Night Club - Современные коктейли, ди-джеи, музыка и стильный дизайн - все это создает особую атмосферу ночного клуба Equinox Nightclub.

The Alley – В The Alley найдется занятие для посетителей всех возрастов. Взрослые могут поиграть в боулинг, попробовать разнообразные блюда и множество коктейлей, в то время как маленькие гости смогут насладиться детским меню или поиграть в приставку.



Спа - Островок умиротворения и спокойствия Spa занимает гармоничное место среди роскоши и великолепия отеля Bilgah Beach. Spa площадью 500 квадратных метров предлагает широкий спектр процедур по уходу за лицом и телом, включая массажи, уникальным образом сочетающие азиатские техники Бали и Таиланда, а также традиционную турецкую баню.

К услугам гостей - 7 процедурных кабинетов, два дополнительных VIP-кабинета, комнаты для релаксации с термальными шезлонгами с подогревом, турецкий хамам, финские сауны, парные, а также необыкновенная круглая комната для медитаций, где можно достичь полного расслабления благодаря эффекту цветотерапии и умиротворяющему действию водной композиции в центре комнаты.

Фитнес-центр – Фитнес-центр плавно соединяется с роскошной зоной Спа и предоставляет доступ к целому ряду объектов и служб:

Большой тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами Technogym

Терморегулируемый 20-ти метровый крытый бассейн

Открытый бассейн, окруженный террасой с лежаками

Открытый теннисный корт

Баскетбольная и волейбольная площадки

Поле для мини-футбола

Аквапарк - Аквапарк в отеле Bilgah Beach является крупнейшим в регионе. Здесь гостей ждут высокоскоростные водные горки, открытые бассейны, фонтаны и оборудованные места для принятия солнечных ванн. Аквапарк предлагает 11 разнообразных водных горок, а также игровые площадки для детей. В аквапарке также есть комнаты для переодевания, душевые кабинки и кафе.

Частный пляж - Bilgah Beach - первый пляжный отель Баку класса люкс. Предметом гордости является 300-метровый песчаный пляж, который предлагает удобные лежаки, зонтики, свою душевую и прекрасный сервис в течение дня.

Встречи, конференции и мероприятия - Отель Bilgah Beach Baku располагает просторным конференц-центром общей площадью 1500 квадратных метров, включая большой банкетный зал Bilgah Ballroom, вмещающий до 450 гостей при банкетной рассадке и до 600 человек при театральной рассадке, просторное многофункциональное помещение Mardakan Suite & Terrace, где могут с удобством расположиться до 500 гостей, а также два зала для деловых встреч и переговоров, подходящие для мероприятий с количеством участников от 15 до 170. В распоряжении гостей конференц-центра - три отдельных кабинета для совещаний на 10-12 гостей каждый, расположенные рядом с прекрасно оборудованным бизнес-центром.

Конференц-центр располагает отдельным входом, что обеспечивает гостям удобный доступ при проведении как средних по масштабу, так и крупных конференций и частных мероприятий.

"Мы рады объявить об открытии отеля Bilgah Beach. Район Бильгях известен среди жителей Азербайджана своим целебным воздухом и лучшим пляжем. Мы рады предложить Вам наши удивительные возможности, которые позволят создать идеальный отдых для всей семьи, побаловать себя разнообразием вкусов из нашего ассортимента непревзойденных ресторанов и насладиться уникальными процедурами в Спа. Мы здесь, для того что бы сделать пребывание наших гостей удивительным и незабываем", - сказал генеральный менеджер отеля Скотт Маунни.

Absheron Hotel Group, первая компания в Азербайджане, владеющая и управляющая рядом отелей класса люкс, которые являются членами Marriott Autograph Collection, среди которых Pik Palace и Park Chalet расположенные среди гор Шахдага, Boulevard Hotel и Intourist Hotel в центре Баку, Bilgah Beach Hotel и открывающийся в скором времени Dinamo Boutique Hotel.