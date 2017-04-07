Fitch: Прогноз по рейтингу дочерней компании PAŞA Bank в Турции «негативный»

2017-04-07 10:29 | www.apa.az | 3

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг уровня «А» дочерней компании ОАО PAŞA Bank в Турции Pasha Yatırım Bankası.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу остался «негативным». Fitch объявило, что национальный рейтинг PAŞA Yatırım Bankası определился за счет потенциальной помощи расположенного в Азербайджане и являющегося владельцем 99,9% акций PAŞA Bank. В соответствии с независимым рейтинговым прогнозом Азербайджана PAŞA Bank имеет «негативный» прогноз, что привело к «негативному» прогнозу PAŞA Yatırım Bankası.