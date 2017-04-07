Французский репортер обратился в МИД Азербайджана

2017-04-07 10:32 | www.apa.az | 3

Независимый французский журналист Роман Мьелкарек (Romain Mielcarek) обратился в Министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой о получении аккредитации и разрешения на поездку на оккупированные Арменией азербайджанские земли с целью осуществления журналистской деятельности.

Как сообщил АПА глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, в письме Роман Мьелкарек выразил уважение территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, суверенитету и законам Азербайджана.

«Он заверил в том, что в будущем будет сторониться незаконных визитов на оккупированные Арменией азербайджанские земли и представил соответствующую форму анкеты, предусмотренной для аккредитации представителей иностранных СМИ.

Учитывая данное обращение французского журналиста, соблюдение и уважение им законов Азербайджана, его имя не было включено в список нежелательных лиц», - сказал Х.Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана отметил, что 3-7 марта 2017 года Роман Мьелкарек побывал в Азербайджане, посетил прифронтовую зону, встретился с беженцами и вынужденными переселенцами, получил информацию о позиции азербайджанской стороны по конфликту, а 19-20 марта он посетил оккупированные Арменией территории Азербайджанской Республики.