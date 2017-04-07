МВД Азербайджана сделало предупреждение в связи с митингом

2017-04-07 10:43 | www.oxu.az | 2

Главное управление полиции города Баку сделало предупреждение в связи с митингом Национального совета, который пройдет 8 апреля.

Как передает Oxu.Az, замначальника управления, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров заявил АПА, что на митинге, который Нацсовет согласовал с Исполнительной властью города Баку, не будет допущено никаких провокаций:

«Мы пригласили организаторов митинга в Главное управление полиции Баку. Им сделают предупреждение. Запрещаются любые лозунги, кроме заранее согласованных, а также призывы к беспорядкам и противостоянию. В противном случае организаторы митинга и виновные будут наказаны в рамках закона».

Отметим, что Национальный совет направил в Исполнительную власть города Баку обращение о проведении митинга Нацсовета 9 апреля.

ИВ рекомендовал провести митинг 8 апреля на стадионе Ясамальского спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион «Мехсул»).

Э.А.

