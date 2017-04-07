США заранее предупредили Израиль об ударе по авиабазе в Сирии

2017-04-07 10:32 | www.trend.az | 2

Израильские военные заявили, что получили от США заблаговременное предупреждение об ударе по авиабазе в Сирии, передает РИА Новости.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Жертвами удара, по последним данным, стали пять человек, ранения получили семеро.

"Мы были заранее предупреждены об атаке", — сказала РИА Новости представитель Армии обороны Израиля.

Израиль полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе, передает ТАСС. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа, - написал израильский премьер на своей официальной страничке в Twitter. - Как словами, так и делами президент США дал однозначно понять, что не будет терпеть использования и распространения химического оружия".

По словам Нетаньяху, "Израиль надеется, что эта проявленная решимость в отношении ужасающих действий режима (Башара) Асада отразится не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и других местах".

В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин назвал удар по авиабазе в Сирии "обоснованным и адекватным ответом" на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб.

"В свете ужасающего применения химического оружия против ни в чем не повинных гражданских лиц четкие и решительные действия администрации и вооруженных сил США под руководством президента Дональда Трампа представляют собой обоснованный и адекватный ответ на такую немыслимую жестокость", - заявил Ривлин. Его высказывания распространила здесь сегодня пресс-служба израильского президента.

"Действуя подобным образом, США служат примером всему свободному миру, который должен поддерживать любой шаг, необходимый для прекращения зверств в Сирии", - добавил Ривлин.