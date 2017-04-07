Очередные переговоры по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС могут пройти в Баку - посол (версия 2)

2017-04-07 10:35 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - В ближайшие две недели Азербайджан и Европейский союз (ЕС) проведут очередные переговоры по новому соглашению по стратегическому партнерству, сказала в пятницу журналистам посол ЕС в стране Малена Мард.

"Мы очень амбициозны [относительно переговоров по новому соглашению] и наши эксперты активно задействованы в процессе подготовки к переговорам", - сказала она.

Мард добавила, что переговоры, скорее всего пройдут в Баку.

Первая встреча по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, состоялась седьмого февраля в Брюсселе.

В ноябре Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС. Сегодня ЕС остается основным торговым партнером Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)