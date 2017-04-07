Срок ареста Эльнура Гусейнзаде продлен на два месяца

2017-04-07 10:46 | www.apa.az | 2

Срок ареста гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который попал в руки армян в феврале текущего года, продлен.

Как сообщает АПА со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал адвокат Эльнура Гусейнзаде Аркадий Исраелян.

По его словам, срок ареста Эльнура Гусейнзаде продлен на два месяца.

Отметим, в феврале 2017 года гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде при невыясненных обстоятельствах попал в руки армян. Сепаратистский режим утверждает, что Э.Гусейнзаде является военнослужащим. Однако в заявлении Минобороны Азербайджана подчеркивается, что Э.Гусейнзаде был демобилизован по причине периодического нарушения военной дисциплины и невыхода на службу. Когда он попал в руки армян, службу не нес.