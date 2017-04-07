Азербайджанские дальнобойщики прорвались через блокаду в Дагестане – ВИДЕО

2017-04-07 10:57 | www.oxu.az | 2

Большие убытки понесли азербайджанские дальнобойщики из-за продолжительной забастовки российских водителей крупнотоннажных фур. В результате агрессивных действий участников акций протеста повреждены десятки машин, двое граждан Азербайджана получили травмы различной степени тяжести.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik-Азербайджан заявил заместитель генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана Али Искендеров.

Две недели назад российские дальнобойщики приступили к акции протеста против применения к ним системы платежей «Платон» (система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн), внедренной год назад. В связи с этим водители перекрыли дороги по всей территории Дагестана и отказываются работать.

«На российско-азербайджанской границе было около ста азербайджанских машин. Многие прорвались через блокаду, некоторые вернулись обратно. На месте происшествия были российские войска спецназначения, но даже они не смогли решить эту проблему. Контролировать ситуацию продолжают полицейские наряды Дагестана. За это время российские дальнобойщики сожгли кучу машин из регионов России», - сказал Искендеров.

По его словам, теперь азербайджанские водители едут в объезд через территорию Грузии, некоторые наши дальнобойщики – сорви-головы рискуют, пытаясь проехать через Дагестан.

«Однако, пока правоохранители не наведут порядок, так оно и будет. Ситуация с дальнобойщиками вышла из-под контроля», - отметил Искендеров. Напомним, что российские водители пытались уговорить азербайджанцев примкнуть к акции протеста, заявив, что и им придется платить по системе «Платон». Однако, азербайджанские дальнобойщики отказались участвовать в забастовке. В отместку российские водители стали забрасывать камнями азербайджанские фуры.

Н.О.