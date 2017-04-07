Решение о встрече СБ ООН после удара США в Сирии пока не принято

2017-04-07 10:38 | www.trend.az | 2

Решение о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ракетным ударом США в Сирии пока не принято, сообщил журналистам источник в ООН, передает РИА Новости.

Ранее Боливия потребовала созыва срочных консультаций СБ ООН в связи с ударом ВВС США по авиабазе в сирийском Хомсе. Эти действия, по мнению непостоянного члена Совета, представляют серьезную угрозу международной безопасности.

"По стоянию на 10.00 решение о созыве таких консультаций не принято", — сообщил источник во всемирной организации.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Действия США, по мнению главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, можно рассматривать как акт агрессии США против государства-члена ООН. Озеров сообщил РИА Новости, что Россия потребует срочного созыва Совбеза ООН в связи с нанесением США ракетного удара по авиабазе в Сирии.