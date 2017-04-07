Сирийская армия эвакуировала большинство самолетов до удара США по базе в Хомсе – СМИ

2017-04-07 10:42 | www.trend.az | 2

Сирийские военные успели эвакуировать большинство самолетов до удара США по авиабазе в сирийской провинции Хомс, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По его данным, самолеты были переброшены на другой аэродром, между тем несколько боевых машин, оставшихся на базе, получили повреждения.

О том, какие именно повреждения получили сирийские самолеты, не сообщается.

В ночь на пятницу Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

Ранее губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази подтвердил, что в результате инцидента погибли пять человек, семь получили ранения. По его словам, военный объект, подвергшийся нападению со стороны США, сыграл важную роль в борьбе с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ), в частности в операции по освобождению Пальмиры. Губернатор также сообщал, что власти ведут эвакуацию пострадавших с территории авиабазы.