Великобритания и Израиль поддержали удар США по Сирии

2017-04-07 11:07 | www.oxu.az | 2

Великобритания выразила полную поддержку удару ВС США по авиабазе в Сирии, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Правительство Великобритании полностью поддерживает действия США, которые мы считаем адекватной реакцией на варварскую атаку химическим оружием, осуществленную сирийскими властями. Удар направлен на предотвращение последующих атак», - сказал официальный представитель правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заявил, что его страна полностью поддерживает решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе.

«Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа. Как словами, так и делами президент США дал однозначно понять, что не будет терпеть использования и распространения химического оружия», - написал израильский премьер на своей официальной страничке в Twitter.

По словам Нетаньяху, «Израиль надеется, что эта проявленная решимость в отношении ужасающих действий режима (Башара) Асада отразится не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и других местах».

Н.О.