Франция была проинформирована о готовящемся ударе США по Сирии

2017-04-07 10:44 | www.trend.az | 2

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проинформировал своего французского коллегу Жан-Марка Эйро о готовящемся ударе ВС США по Сирии, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Эйро, в частности, назвал удар ВС США по военной базе в Сирии "предупреждением преступному режиму". Он также подчеркнул, что будущее Сирии не связано с нынешним президентом страны Башаром Асадом и что позиция Вашингтона по сирийскому кризису начинает проясняться. По информации агентства, Тиллерсон в свою очередь заявил, что Вашингтон хочет и в дальнейшем координировать свои действия с союзниками.

По информации Reuters, Тиллерсон в ходе переговоров со своим французским коллегой заявил, что Вашингтон хочет и в дальнейшем координировать свои действия с союзниками.

Ранее Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.