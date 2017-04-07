Удар США по базе в Сирии предупреждением для Дамаска – МИД Франции

2017-04-07 10:46 | www.trend.az | 2

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, что удар США по базе в Сирии является предупреждением для сирийского правительства, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Это был сигнал", — сказал французский министр, находящийся с визитом в Мавритании. Он также отметил, что был извещен об операции своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в ночь на пятницу.

По словам Эйро, Иран и РФ должны понять, что поддерживать сирийского президента Башара Асада бессмысленно. В то же время глава МИД заявил, что Париж не стремится к конфронтации с Москвой или Тегераном.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами с кораблей ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.